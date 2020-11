Serie D in 'stand by', spazio ai recuperi: Vastese in campo il 18 e il 22 novembre

Va in 'stand by' il Campionato di Serie D. Il torneo, fino al prossimo 29 novembre, è sospeso e in questo periodo sarà dato spazio al recupero delle numerose partite che non sono state disputate per via di problematiche relative alla positività al Covid di diversi tesserati di squadre.

"Il Consiglio del Dipartimento Interregionale - si legge in una nota della Lega Nazionale Dilettanti - comunica:

- di dare priorità al recupero di tutte le gare rinviate sino ad oggi, con conseguente necessità di differimento dei turni di gare di campionato già programmati dall’8 al 22 Novembre, salvo ulteriori e diversi provvedimenti che dovessero rendersi necessari;

- che, di conseguenza, l’8, il 15, il 18 e il 22 novembre saranno disputate le gare fino ad oggi rinviate come da calendario di seguito riportato, dovendo sin da ora intendersi che i recuperi indicati come da Comunicati Ufficiali sino ad oggi pubblicati sono sostituiti, per lo svolgimento delle gare, da quanto di seguito riportato;

- che, successivamente, con il necessario anticipo rispetto alle date previste per le gare da disputare, verrà reso noto il calendario relativo ai turni di campionato già programmato;

- che, in conformità alle vigenti disposizioni, è consentito lo svolgimento degli allenamenti nelle forme previste".

Due sono le partite da recuperare per la Vastese di mister Massimo Silva fissate per mercoledì 18 novembre (trasferta ad Aprilia) e domenica 22 novembre (all'Aragona contro l'Olympia Agnonese). Le gare, sulla base delle nuove disposizioni contenute in uno degli ultimi Dpcm del premier Conte, saranno giocate a porte chiuse.