Serie D 'semichiusa' per Covid: Vastese al secondo rinvio di fila. Stop totale in vista

Serie D 'semichiusa' per Covid: nel girone F, quello della Vastese, nella giornata numero 6 del girone di andata in programma oggi, domenica 1° novembre, si disputeranno soltanto 4 delle 9 partite in programma.

Per problematiche legate a casi di positività al test del Covid-19 salteranno le seguenti sfide: Atletico Porto Sant'Elpidio-Real Giulianova, Cynthialbalonga-Campobasso, Recanatese-Rieti, S.N. Notaresco-Aprilia e Vastese-Olympia Agnonese. Verranno invece giocate Castelnuovo Vomano-Montegiorgio, Matese-Castelfidardo, Tolentino-Pineto e Vastogirardi-Atletico Terme Fiuggi.

Per la Vastese di Massimo Silva quello odierno è il secondo stop di fila dopo quello della settimana scorsa per la sfida in trasferta con l'Aprilia. Anche il gruppo biancorosso ha fatto registrare, al suo interno tra i tesserati, casi di Covid e dunque l'attività sportiva è stata sospesa. La squadra, in pratica, non si allena da dieci giorni e solo tra ieri e oggi, in parte, ha ripreso l'attività fisica.

In attesa di disposizioni ufficiali, l'impressione è che a breve verrà disposto il blocco totale, seppur temporaneo, al campionato, sulla scorta delle ulteriori restrizioni e limitazioni in arrivo per l'impennata del contagio.