Il calcio a Vasto dal 1944 al 2020: è on line la 'Storia Biancorossa'

"Ci siamo! Dopo un lavoro dettagliato, minuzioso ed impegnativo si pubblica su Vastocalcio la completa digitalizzazione on line delle stagioni calcistiche dal 1944 al 2020 della prima squadra cittadina (Pro Vasto o Vastese).

Si tratta di una raccolta dati biancorossa unica nel suo genere composta di risultati, classifiche, statistiche suddivisa anno per anno, interamente fruibile gratuitamente per i tanti tifosi biancorossi e che vedrà nei prossimi mesi un'implementazione storica ancora più massiva. Insomma in un periodo, quello attuale, piuttosto incerto anche a livello sportivo abbiamo la possibilità di rivivere con la mente la passionale storia biancorossa grazie ad un fantastica collezione di informazioni via web. Buona lettura!"

Gianluigi Del Casale

Clicca qui per la raccolta dati