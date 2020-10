Si sblocca la Vastese: prima vittoria stagionale (1-0) contro il Pineto

Un gran gol del centrocampista Michele Di Prisco, realizzato poco la mezzora della ripresa, regala la prima vittoria stagionale alla Vastese di Massimo Silva.

I biancorossi battono 1-0 il Pineto nel derby abruzzese della 4^ giornata di campionato giocato all'Aragona.

Successo meritato per Di Filippo e compagni, soprattutto per quanto espresso nella seconda parte della sfida, caratterizzata da un maggior piglio e da una più marcata efficacia dei padroni di casa con le rete, un tiro esplosivo dalla distanza che non ha lasciato scampo al portiere ospite, a mettere il sigillo sui primi 3 punti di questa annata sportiva 2020/2021.