Prima di campionato, Rieti-Vastese finisce 0-0

Allo Stadio Scopigno la prima di campionato, in Serie D girone F 2020/2021, per la Vastese contro il Rieti, retrocesso dalla C.

Punteggio finale a reti bianche, uno 0-0 che, tutto sommato, può andare bene ai biancorossi che cancellano così la penalità di -1 in classifica inflitta nelle settimane passate.

La squadra di Massimo Silva, schierata con il classico 3-5-2 ormai 'marchio di fabbrica' dell'esperto allenatore, può recriminare per il rigore fallito da Obodo al 16', con la traversa colpita poi da Sorgente sulla respinta, su alcune incursioni non concretizzate in area avversaria e per un gran tiro di Pollace nel finale vicinissimo al bersaglio grosso. Dall'altra parte traversa dei padroni di casa con Esposito al 20' e bravo Di Rienzo a dire 'no' ad Elefante al 20' della ripresa.

La Vastese ha giocato gli ultimi minuti della partita in inferiorità numerica per l'espulsione di Sorgente.

Prima dell'inizio del match, giocato su un campo pesante per via dell'abbondante pioggia, osservato un minuto di raccoglimento in memoria dell'arbitro De Santis di Lecce.

Domenica prossima, all'Aragona, per la seconda giornata, la squadra di Silva affronterà il Real Giulianova nel primo derby abruzzese di questa nuova stagione calcistica.

Rieti-Vastese 0-0

Rieti: Saglietti, Tiraferri, Zona, Orchi, Padovani (20' st Scognamiglio, Montesi, Mattei, Esposito, Elefante, Tirelli, Galvanio (25' st Fioretti). A disposizione: Rosati, Gualtieri, Vari, Nobile, Martinelli, Migliozzi, Parente. Allenatore: Campolo

Vastese: Di Rienzo, Pollace, Solimeno, Cardinale, Di Filippo, Altobelli, Di Prisco (47' st Valerio), Obodo, Sorgente, Logoluso (26' st De Angelis), Calabrese (22' Guarracino). A disposizione: Abazi, Corcione, De Angelis, Sansone, Pili. Allenatore: Silva

Arbitro: Tesi di Lucca

Serie D girone F, 1^ giornata - Aprilia-Campobasso 0-3, Atletico P. S. Elpidio-Tolentino 0-2, Atletico Terme Fiuggi-Castelnuovo Vomano 0-1, Montegiorgio-Castelfidardo 1-0, Olympia Agnonese-Matese 0-4, Pineto-S.N. Notaresco 1-2, Real Giulianova-Vastogirardi 0-2, Recanatese-Cinthyalbalonga 1-0, Rieti-Vastese 0-0

Classifica - Matese, Campobasso, Tolentino, Vastogirardi, S.N. Notaresco, Castelnuovo Vomano, Montegiorgio, Recanatese 3, Rieti 1, Vastese*, Cinthialbalonga, Castelfidardo, Atletico Terme Fiuggi, Pineto, Real Giulianova, Atletico P.S. Elpidio, Aprilia, Olympia Agnonese 0

Prossimo turno - Campobasso-Olympia Agnonese, Castelfidardo-Aprilia, Castelnuovo Vomano-Pineto, Cinthyalbalonga-Montegiorgio, Matese-Atletico Terme Fiuggi, S.N. Notaresco-Rieti, Tolentino-Recanatese, Vastese-Real Giulianova, Vastogirardi-Atletico P.S. Elpidio