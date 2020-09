Presenza di pubblico negli impianti sportivi abruzzesi, c'è l'"ok" della Regione

L'Abruzzo riapre al pubblico gli impianti sportivi, all'aperto e al chiuso, per competizioni ed eventi sportivi, riconosciuti dalle relative federazioni, di carattere provinciale, regionale o nazionale.

Lo prevede l'ordinanza del presidente della Regione Marco Marsilio che stabilisce precise regole: oltre all'obbligo di distanziamento sociale, capienza massima di spettatori mille persone per strutture all'aperto, settecento per quelle al chiuso.

La presenza di pubblico permessa solo nelle strutture in cui "sia possibile assicurare posti a sedere da preassegnare per l'intera durata dell'evento", tra ogni spettatore va assicurata distanza minima laterale e longitudinale di almeno un metro. Niente deroghe, neppure per soggetti della stessa famiglia, conviventi o congiunti. Mascherina obbligatoria negli impianti al chiuso, dall'ingresso al posto in quelli all'aperto. Gestione e rispetto delle misure sono in capo al soggetto gestore degli impianti.

Ha espresso parere favorevole all'ordinanza il dipartimento Sanità della Regione.