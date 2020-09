Bacigalupo Vasto Marina, ko all'esordio. Vincono Virtus Cupello e Casalbordino

Un bilancio di due vittorie ed una sconfitta per le tre squadre del Vastese del campionato abruzzese di Eccellenza.

Ieri al via la stagione 2020/2021 con la disputa della prima giornata.

Per la Bacigalupo Vasto Marina di Roberto Cesario ko con il punteggio di 2-0 ad Avezzano. A decidere la sfida le reti realizzate, per i marsicani, da Spinola e Lombardo.

Successo di misura, 1-0, per la Virtus Cupello che sul campo amico ha avuto la meglio sullo Spoltore. Decisivo il gol di Pendenza per i rossoblù di Panfilo Carlucci.

Debutto da sogno, infine, per la matricola Casalbordino che prende i 3 punti al Guido Biondi contro il Lanciano, al cospetto di una squadra ancora in fase di costruzione dopo i problemi societari degli ultimi mesi. Per i giallorossi di Peppe Soria, vittoriosi 4-0, le firme dell'ex Bacigalupo Vasto Marina Giuseppe Letto (autore di una splendida tripletta) e di Testi.