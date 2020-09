Penalizzazione di un punto alla Vastese, le scuse del presidente Franco Bolami

“Chiedo scusa ai tifosi, alla dirigenza, alla squadra ed allo staff tecnico ed alla città per la sanzione del punto di penalizzazione e per la multa inflitta alla società a causa di un’inadempienza passata. Errori e disguidi, alcuni anche non miei e di cui comunque mi assumo tutta la responsabilità, sono alla base del provvedimento.Sono rammaricato e dispiaciuto per quanto accaduto“.

Così Franco Bolami, presidente della Vastese, in relazione al meno uno in classifica, penalizzazione da scontare nell'ormai imminente prossimo campionato di Serie D, comminato al club biancorosso.

L'inadempienza alla base del provvedimento è legata a questioni economiche con un giocatore che fece parte, dalla seconda parte della stagione, della rosa biancorossa 2018/2019, il centrocampista Vittorio Palumbo. Oltre al punto di penalizzazione, applicata un'ammenda di 1.500 euro alla società e per lo stesso Bolami ci sono 6 mesi di inibizione.