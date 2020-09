Super Claudia Scampoli! Primo posto al World Tour di Vilnius

Domenica di settembre da incorniciare per Claudia Scampoli.

Alla tappa di Vilnius, in Lituania, del World Tour 1* organizzata da FIVB e CEV la giovane vastese, in coppia con Margherita Bianchin, conquista un meritato primo posto battendo in finale la Lettonia di Ozolina e Skrastina (punteggi 21-17 e 21-11).

Scampoli e Bianchin, che si erano classificate in seconda posizione alle finali del Cmpionato italiano di fine agosto di scena a Caorle, portano a casa una bellissima medaglia d’oro.

In semifinale le azzurre avevano sconfitto le cilene Rivas Zapata e Chris (21-18 e 21-19).

In Lituania l'Italia si mette in grande evidenza anche nel tabellone maschile dove Tobia Marchetto e il pescarese Alberto Di Silvestre vincono al tie-break la finale per la conquista del 3° posto della competizione internazionale contro gli estoni Lõhmus e Korotkov (23-21; 19-21; 16-14) facendo propria la medaglia di bronzo.