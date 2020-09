Test all'Aragona Vastese-Bacigalupo Vasto Marina: passi avanti per i biancorossi

Passi avanti per la Vastese, tanto lavoro da programmare per la Bacigalupo Vasto Marina, sempre più vicina al debutto nel nuovo campionato abruzzese di Eccellenza.

E' andato in scena ieri pomeriggio un allenamento congiunto tra le due squadre vastesi sul rettangolo di gioco dello Stadio Aragona.

Le formazioni dei mister Massimo Silva e Roberto Cesario - si legge nel resoconto di vasport.it. - hanno dato vita ad un confronto risolto, nel punteggio, con il 5-0 a favore dei biancorossi, con le reti messe a segno nella prima parte da Di Prisco e Cardinale e nella seconda da Pollace, Guarracino e Sorgente. Esito prevedibile, considerando sia la differenza di categoria che la maggiore ‘benzina nel motore’ ed il rodaggio di Di Filippo e compagni, più avanti nella fase di preparazione precampionato rispetto ai ragazzi di Cesario.

Silva, inizialmente, proponendo sempre il suo 3-5-2 ormai ‘marchio di fabbrica’, ha schierato Di Rienzo tra i pali; Cardinale, Di Filippo e Altobelli nel terzetto difensivo; Pollace e Solimeno sulle corsie esterne; Di Prisco, Obodo e Logoluso a centrocampo e Calabrese e Sorgente di punta. Molti i cambi nel corso della seconda fase della seduta. Dall’altra parte per Cesario ecco Marconato in porta; Longo, Triglione, Galiè e Alvaro in difesa; Marino, Di Pietro, Di Gennaro e Damizia in mezzo e Troilo a sostegno del centravanti Salerno. Anche per la Bacigalupo Vasto Marina girandola di cambi dopo il break di metà confronto.

Buone indicazioni per Silva, lavoro intenso da programmare per Cesario, in vista dell’ultima settimana che precede l’avvio della nuova stagione di Eccellenza con la prima partita da giocare, insidiosa e difficile, in trasferta con l’Avezzano.