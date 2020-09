Brilla la stella di Douglas Scarlato: è campione regionale dei 3000 siepi

Altr brillanti risultati per il giovane vastese Douglas Scarlato.

Nel fine settimana scorso ha preso parte ai Campionati regionali individuali di atletica leggera delle categorie Promesse (Under 23), Juniores (Under 20) e Allievi (Under 18), aperti anche alla partecipazione della categoria Senior (over 22 anni) e di atleti provenienti da fuori regione, di scena allo Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia di Pescara.

Scarlato, portacolori dell’Aterno Pescara, si è piazzato al primo posto nella prova dei 3000 siepi, con il riscontro cronometrico di 9’24″42 ed al secondo in quella degli 800, alle spalle di Manuel Di Primio (dell’Atletica Gran Sasso).

Risultati significativi che danno conto del grande talento e delle indubbie potenzialità dell’atleta vastese.

La manifestazione regionale è stata proposta con l’organizzazione congiunta delle società pescaresi Aterno, Passologico e Hadria e con il contributo del Comune di Pescara, che ha patrocinato l’evento.

“Le gare – si evidenzia in una nota della sezione abruzzese della Federazione Italiana Atletica Leggera – si sono svolte a porte chiuse, con la sola presenza di tecnici e dirigenti, oltre agli atleti. Numerosi sono stati gli spunti tecnici di interesse“.

Foto Donato Chiavatti