Vasto Basket, attività giovanili pronte a ripartire

Sette mesi dopo lo stop forzato delle attività, la Generazione Vincente Vasto Basket è pronta a ripartire con la propria attività giovanile che prosegue ininterrottamente da oltre una generazione.

"Le perplessità - si legge in una nota della società biancorossa - sono state tante in questi mesi, ma grazie alla voglia e lo spirito sportivo della dirigenza e del corpo allenatori , si è riusciti a decidere la data di ripartenza. Vasto Basket in questi mesi ha lavorato e studiato affinché l’incolumità del singolo bambino, del singolo allenatore venisse al primo posto. E non solo: ha guardato anche al futuro dei propri ragazzi che non avranno più spazio nel settore giovanile; perché la nostra società non è solo la prima squadra anzi! Guarda attentamente le esigenze delle giovani leve e a quelle che hanno già iniziato a camminare con i propri piedi.

Ed è per questo che, con uno sforzo non indifferente, per la prima volta la Generazione Vincente Vasto Basket prenderà parte anche al campionato di Promozione maschile dove militeranno tutti i giovani che usciranno dal settore giovanile insieme a coloro che avranno meno spazio nella serie C Gold. Un risultato eccellente, forse storico tanto quanto emozionante. Il fatto di avere un campionato satellite per noi è motivo di orgoglio con il quale si darà la possibilità ai ragazzi di coltivare quella passione innata che ci contraddistingue.

Per quanto riguarda il minibasket coordinato dalla bandiera coach Fausto De Felice, abbiamo deciso che dal 1° settembre 2020 saranno aperte le iscrizioni presso la sede sociale della Vasto Basket al PalaBCC (dalle 19.00 alle 20.00). Tutti coloro che avranno voglia di conoscere ed innamorarsi del nostro sport, potranno chiedere informazioni ai dirigenti dedicati.

Invece per il settore giovanile lo “start” verrà dato il giorno 15 settembre agli ordini degli allenatori che, con molta probabilità, arriveranno a Vasto in quel periodo. Ci saranno volti nuovi nello staff tecnico del settore giovanile, a dimostrazione che la Vasto Basket non è assolutamente rimasta impassibile a questa situazione; tutt’altro! Ha coltivato ancora di più la passione ed è pronta per incamminarsi in un nuovo anno sportivo pieno di incertezze ma carico di voglia e amore per la palla a spicchi. Non ci dilunghiamo più di tanto, il 1 settembre ti aspettiamo al PalaBCC per tutte le informazioni necessarie.

Il nostro amore verso il basket parte da qui.

La nostra prima squadra milita nel campionato di serie C Gold e ha bisogno di nuovi talenti. Chissà se un domani sarai proprio tu a vestire la nostra maglia!"