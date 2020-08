Francesco Mucci al timone del Pescara Calcio Femminile

Nuova esperienza al via per Francesco Mucci, esperto e titolato allenatore vastese di calcio femminile.

E' stato scelto dalla dirigenza del Pescara, presieduta da Andrea Cicconi, per guidare la squadra biancazzurra in Serie C.

Mucci - si sottolinea in una nota del club - arriva con un curriculum di tutto rispetto dopo aver allenato il San Paolo Calcio Femminile dal 2008 al 2011, vincendo un campionato di serie C, una Coppa disciplina e raggiungendo tre volte la finale di Coppa Abruzzo. È stato l’allenatore della Rappresentativa Abruzzo 2011, 2012, 2014; della Women Soccer Castelnuovo dal 2015 al 2018, vincendo una Coppa Abruzzo e un Campionato di Serie C e negli ultimi 2 anni ha allenato l’Asd Free Girls, vincendo un campionato di Eccellenza femminile (ex serie C regionale), la Coppa Italia regionale e finalista (finale persa ai rigori a Coverciano contro il San Miniato Siena) della Coppa Italia di Eccellenza.

Altri titoli: 2019, premio di Miglior allenatore abruzzese ed è delegato AIAC (Associazione Italiana Allenatori Calcio) per il calcio femminile.

"Mucci arriva a Pescara - si continua nella nota del club biancazzurro -, una piazza che ha desiderato fortemente per misurarsi e cercare di raggiungere obiettivi ambiziosi. La squadra attenendosi a tutte le normative anti/Covid è già a lavoro nel 'bunker' del Delfino Training Center".