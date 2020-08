Mostra 'Un secolo d'azzurro' e Premio Vasport, sabato un doppio appuntamento

Doppio appuntamento da annotare in agenda per gli appassionati di sport e non solo domani, sabato 22 luglio, al centro di Vasto: alle 20,30, nella Saletta Mattioli, l'inaugurazione della Mostra "Un secolo d'azzurro", coi cimeli della Nazionale italiana di calcio; alle 21, in piazza Rossetti, seconda edizione del Premio Vasport, dedicato a personaggi sportivi e realtà di spicco del territorio e dell'intero Abruzzo.

Stamane, nell'aula consiliare 'Giuseppe Vennitti' di palazzo di città, la conferenza stampa di presentazione dell'evento. Assieme al sindaco di Vasto Francesco Menna c'erano il senatore e sottosegretario Gianluca Castaldi, gli assessori Giuseppe Forte e Lina Marchesani, Michele Cappa e Giulio Cieri, dell'agenzia Cquadro, editori Vasport ed organizzatori del doppio evento, Mauro Grimaldi, curatore della mostra, e Paola Mucciconi, responsabile della sezione vastese dell’Anffas.

“Una bella manifestazione nella nostra città che ogni anno assegna riconoscimenti a personaggi legati al mondo sportivo. Evento che per l’edizione 2020 è accompagnato da una esposizione nella Sala Mattioli che conquisterà tanti appassionati di calcio”, ha detto, in apertura, il primo cittadino.

Il senatore Gianluca Castaldi ha menzionato l’incontro con gli organizzatori della mostra che hanno scelto Vasto per questa iniziativa e ha voluto ricordare i giovani sportivi vastesi che stanno ottenendo ottimi risultati nella varie discipline sportive.

"Il Premio - ha evidenziato nel suo intervento Michele Cappa - nasce dall’idea di mettere in risalto le eccellenze dello sport abruzzese e quelle persone che hanno lasciato un segno importante sul nostro territorio. L’appuntamento è in programma domani sera alle ore 21:00 in Piazza Rossetti, a condurre la manifestazione sarà il giornalista di Sky Daniele Barone insieme a Grazia Di Dio".

Tra i premiati di questa seconda edizione: Ariedo Braida (ex direttore sportivo di Milan e Barcellona), Maximo Ibarra (Ceo Sky), Giuseppe Tambone, Luis Ruzzi, Gianpaolo Calvarese, Giulio Longo (Valencia Soccer Camp), Antonio Del Fra ( Impavida Ortona ), Ettore Marcovecchio e Caterina De Marinis (nazionale beach volley), Luigi Alfieri (pugile), Maurizio Formichetti, Francesco Di Fulvio, Stefano Mammarella, Nicolangelo Di Fabio e il prof. Domenico D’Adamo.

Per quanto concerne la mostra saranno diversi e preziosi i cimeli esposti: tra questi la Coppa del Mondo vinta dagli azzurri dagli azzurri di Lippi nella finale di Berlino nel 2006 ed ancora maglie, palloni, foto, regolamenti, giornali e tanti altri 'tesori'. La mostra resterà aperta fino al 3 settembre. L’ingresso sarà libero ma contingentato, a causa dell’emergenza Covid 19, con i controlli previsti dai protocolli antiCovid. All’uscita, su base volontaria, sarà possibile donare un contributo per l’associazione Anffas di Vasto.