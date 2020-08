La Vastese a Rivisondoli: al via il ritiro precampionato

Al via da oggi il ritiro della Vastese a Rivisondoli in vista del prossimo campionato di Serie D (il 27 settembre è prevista la prima giornata, la settimana prima debutto ufficiale stagionale con la Coppa Italia).

"Intorno alle 10 la partenza dallo Stadio Aragona - si legge in una nota della società -. Il gruppo biancorosso si sposta da oggi a Rivisondoli, per l'inizio della preparazione precampionato.

Con mister Massimo Agovino ed il suo staff tecnico, oltre ai collaboratori del club, un gruppo – ancora in formazione e da completare – di 17 giocatori, tra vecchie conoscenze, nuovi arrivi ed elementi del settore giovanile.

Prima di mettersi in viaggio verso la località dell'Alto Sangro – è il Grand Hotel Europa la sede – breve indirizzo di saluto e di incoraggiamento da parte del presidente Franco Bolami che a nome della dirigenza ha chiesto ai ragazzi il massimo impegno e di “voler bene alla Vastese”, nell'auspicio di una stagione di soddisfazioni per loro stessi, per la società e per il pubblico di fede biancorossa.

La squadra resterà in ritiro a Rivisondoli fino al prossimo 31 agosto".

Prima di partire per il ritiro esito 'ok' per test sierologici di giocatori, staff e collaboratori. "Grazie alla preziosa assistenza del dottor Silvio Brocco, presidente del Pineto Calcio e titolare del Laboratorio Clini.Lab., giocatori, staff tecnico e collaboratori del club biancorosso - sottolinea la dirigenza biancorossa - sono stati sottoposti ai test sierologici per il Covid 19, i cui risultati hanno dato tutti esito negativo. Nel rispetto delle disposizioni e dei protocolli federali previsti per la ripresa dell'attività calcistica, è questo un passaggio fondamentale nel percorso di avvicinamento alla nuova stagione sportiva.

La dirigenza ringrazia il dottor Brocco per la disponibilità e la professionalità manifestate, a conferma di un rapporto di amicizia e collaborazione che perdura".

CONVOCATI PER IL RITIRO DI RIVISONDOLI

Portieri:

Marco Di Rienzo (2001, confermato), Manuel Scardillo (2003, settore giovanile Vastese Virtus)

Difensori:

Gianluca Pollace (1995, confermato), Mattia Altobelli (1995, confermato), Nicolas Di Filippo (1993, confermato), Domenico Cardinale (2001, confermato), Andrea Valerio (2002, confermato), Nicolò Minutolo (2001, confermato), Giordano Di Pasquale (2004, settore giovanile Val di Sangro)

Centrocampisti:

Kenneth Obodo (1985, Rieti), Michele Di Prisco (1995, Caronnese), Matteo Conti (2001, Virtus Cupello rientro), Luca Ruzzi (2002, confermato), Vincenzo Sansone (2003, settore giovanile Vastese Virtus)

Attaccanti:

Fabrizio Guarracino (1991, Castrovillari), Antonio Calabrese (1996, Forlì), Domenico Pascucci (2003, settore giovanile Vastese Virtus)

Staff tecnico

Allenatore: Massimo Agovino

Allenatore in seconda: Simone Santone

Preparatore atletico: Roberto Barrea

Preparatore dei portieri: Pietro Casillo

Massaggiatore sportivo: Manolo Monopoli

Team manager: Elenio Di Filippo

Magazziniere: Nicola Iarocci

Sicurezza e logistica: Massimiliano Cagnazzo