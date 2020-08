Colpo in attacco per la Vastese: preso Guarracino

Fabrizio Guarracino è un nuovo giocatore della Vastese.

Attaccante campano, nativo di Napoli, classe 1991, nell’ultima stagione interrotta anzitempo per il Covid ha indossato le maglie di Castrovillari (seconda parte della stagione, con 9 gol messi a segno in altrettante partite giocate) e Portici (4 reti in 12 presenze).

Nella sua carriera anche una presenza in Serie B con il Frosinone ed esperienze in C2 e D con Sangiovannese, Aversa, Foligno, Noto e Turris.

Quarto colpo in entrata del direttore sportivo Nicola D'Ottavio, sempre all'opera per il completamento dell'organico da mettere a disposizione di mister Massimo Agovino.