Vastese, a Rivisondoli la sede del ritiro precampionato

Cambia 'location' la sede del ritiro della Vastese: il gruppo affidato a mister Massimo Agovino sosterrà la fase della preparazione estiva, quest'anno differita per via delle note questioni legate al Coronavirus, dal 20 al 31 agosto prossimi a Rivisondoli.

Sarà il Grand Hotel Europa ad ospitare giocatori e staff biancorossi.

In questi giorni sono stati definiti tutti i dettagli dell'operazione, coordinata dal direttore generale Andrea Masciangelo assieme al sindaco del centro dell'Alto Sangro, Roberto Ciampaglia, ed al direttore della prestigiosa struttura ricettiva. "Ed a tal proposito - si legge in una nota del club - esprimiamo i ringraziamenti più sentiti, per l'accoglienza e la collaborazione, all'amministrazione comunale di Rivisondoli ed alla direzione dell'Hotel Europa.

Saranno giornate intense, in una delle località più belle ed accoglienti dell'Abruzzo montano - rinomata per la pratica degli sport invernali e per le escursioni naturalistiche possibili nei dintorni, compresa all'interno del Parco Nazionale della Majella – in un'area che è attualmente piena di visitatori e turisti e nella quale si respirerà aria di calcio ad alti livelli, considerando la presenza in zona, pressoché concomitante, del Napoli di mister Gattuso nella vicina Castel di Sangro.

E la società biancorossa si sta anche muovendo per l'organizzazione di un'amichevole di lusso da programmare in quei giorni proprio con Insigne e compagni".

Nella foto il direttore generale Masciangelo, a destra, con il sindaco di Rivisondoli e il direttore del Grand Hotel Europa