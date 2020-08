Chukwuebuka in biancorosso: un giovane lungo per coach Di Salvatore alla Vasto Basket

La Vasto Basket ufficializza un nuovo ingaggio: approda in biancorosso Christopher Egwoh Chukwuebuka, lungo italiano di origini nigeriane di 200 centimetri, classe 2000.

Nella scorsa stagione era in serie B agli ordini di coach Ponticiello, con la casacca della Pallacanestro Palestrina dove ha avuto un minutaggio pari a 6 di media, 1,5 punti ed 1,6 assist ad allacciata, partendo dalla panchina.

Un atleta under dunque che entra a pieno diritto nello scacchiere di coach Di Salvatore il quale aveva assoluta necessità di impiantare un ulteriore lungo nella sua scuderia che giorno dopo giorno sta prendendo sempre più forma.

Christopher Egwoh Chukwuebuka, studente universitario nella facoltà di Legge presso la LUISS di Roma, nella scorsa stagione, ha militato anche in serie D e U20 del team laziale.

Cresce cestisticamente a Reggio Calabria nel vivaio del Lu.Ma.Ka. esordendo subito nei campionati nazionali, nel 2015/16 in C Silver al Val Gallico dopo essersi messo in evidenza nel campionato Under 16 Eccellenza. L’anno successivo si interessa a lui un team di Serie A come l’Orlandina che lo porta nel suo organico facendolo peraltro maturare ancora in C Silver per due stagioni consecutive in doppio tesseramento all’Agatirno. Diciannovenne ala/centro dotato di un possente ed esplosivo fisico che lo ha finora reso un fattore a livello giovanile, ha già attraversato tutta la trafila delle selezioni di interesse nazionale e dopo essersi affacciato al mondo della serie B, intelligentemente, ha scelto di fare un passo indietro per cercare continuità e sicurezze. Un’occasione ghiotta per Christopher e una rotazione in più per coach Sandro Di Salvatore in un comparto molto importante come quello dei lunghi.

Vestirà la maglia numero 3 e non vede l’ora di immergersi in questa nuova realtà che lo attenderà a braccia aperte.

La società del presidente Giancarlo Spadaccini ringrazia per il buon fine della trattativa la Starting Five nella persona specifica del dott. Domenico Pezzella.