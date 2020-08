Conferma in biancorosso: Andrea Marino continua la sua 'avventura' con la Vasto Basket

Andrea Marino continua la sua avventura con la Vasto Basket.

Il club biancorosso, dopo quella di Luca Di Tizio, annuncia una nuova conferma nel roster da mettere a disposizione del neo coach Sandro Di Salvatore in vista del campionato di Serie C Gold 2020/2021.

"Andrea e la nostra canotta - si legge in una nota - hanno un rapporto inossidabile, duraturo, insostituibile.

Nato e cresciuto nella nostra cantera, il percorso di Andrea parte da lontano: muove i primi passi nel settore minibasket per poi passare alle squadre giovanili. Sin dalle prime battute si percepiva la sua futuribilità a tal punto da arrivare ad esordire nel basket “dei grandi” in serie B. Cresciuto a pane e basket, ormai è un punto di riferimento per tutti: 20 anni e ormai già ben 5 campionati seniores alle spalle, realizzando un bottino pari a 457 punti realizzati nelle 87 volte sceso in campo. Mano calda dall’arco, guardia specializzata che all’occorrenza aiuta anche il lavoro sporco del playmaker, Andrea è un giocatore molto prezioso che permette di variegare le scelte tecniche all’interno della partita. Nella scorsa stagione ha dato manforte ai propri compagni, rispondendo sempre presente alle chiamate degli allenatori.



Ora è nuovamente pronto a mettersi a disposizione di coach Sandro Di Salvatore (con quella numero 8 sulle spalle che riporta indietro la mente ai più nostalgici del basket biancorosso) e non vede l’ora di ripartire di slancio nell’avventura della C Gold che si speri inizi quanto prima.

La tradizione… continua! Forza Andrea!"