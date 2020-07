Ritorno in casa Vasto Basket: di nuovo in biancorosso Gabriele Mirone

"Chi indossa la canotta della Vasto Basket sa che prima o poi la storia si ripeterà. Difficilmente si dimentica la nostra città e la nostra società, al massimo si metterà in valigia il desiderio di poter tornare a rivivere quei momenti".

Così, in una nota stampa, il club biancorosso annuncia il ritorno al PalaBCC, a distanza di cinque anni, di Gabriele Mirone.

Arrivato a Vasto nell’ultimo anno della gestione Di Salvatore, in serie B. Giovane dalle belle speranze in uscita da Orvieto, chiamato a portare l’allora BCC Vasto Basket alla salvezza nel minor tempo possibile, Gabriele disputò un super campionato viaggiando, in quell’anno, a 10 punti di media conquistando la salvezza con notevoli giornate d’anticipo.

Probabilmente quell’anno lo lanciò definitivamente nel basket nazionale: da li ci fu il triennio a Campli in serie B, prima di scendere nella vicina Puglia vestendo le maglie di Monopoli, Ceglie e infine quella biancoblù della New Basket Mola di Bari (C Gold).

206 cm, Mirone torna nella scuderia disalvatoriana con tanta esperienza in più: oggi non sarà più quel giovane conosciuto nella stagione 2014/2015 bensì un punto di riferimento delle geometrie del coach.

Nell’ultima stagione, in un campionato difficile come quello pugliese, ha messo a referto circa 200 pt in 20 incontri, per una media punti pari a 10 per gara.

Alla chiamata della società biancorossa Mirone ha risposto da subito presente, con tanto entusiasmo. Per la prima volta torna in una squadra dove ha già militato e per il nostro sodalizio è motivo di vanto.

Tornerà ad indossare la numero 44 proprio come quell’anno lì e si affiancherà ai volti nuovi già annunciati (Kadzevicius e Kordis) oltre che ai suoi vecchi compagni come capitan Di Tizio, Marino e Peluso.

"L’airone - è la conclusione della nota della Vasto Basket - è tornato, non vediamo l’ora di vederlo in campo. Bentornato!"