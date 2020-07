Bacigalupo Vasto Marina, Gianfranco Iammarino è il nuovo presidente

La Bacigalupo Vasto Marina ufficializza l'organigramma societario per la stagione 2020-2021: dopo due anni al timone della società, lascia la presidenza Angela Di Benedetto "che ringraziamo di cuore - si legge in una nota del club - per la dedizione e il lavoro svolto, lavoro che è stato fondamentale per i brillanti risultati ottenuti, tra cui la splendida promozione in Eccellenza".

La carica di presidente passa all'avvocato Gianfranco Iammarino, già da parecchi anni in società e tra i grandi protagonisti dell'impetuosa crescita del nostro settore giovanile. Nell'organigramma ci sono inoltre i nuovi ingressi di due importanti imprenditori: Natalino Marcucci, che ricoprirà il ruolo di direttore generale, e Giovanni Di Gregorio, che andrà ad affiancare Pino Travaglini e Giancarlo Zappitelli nel ruolo di vice presidente. Rita Di Sario e Giovanna Di Sario saranno le presidentesse onorarie; nel ruolo di direttore sportivo ci sarà Alfonso Calvitti, mentre Piergiorgio Napoletano e Dino Monteferrante saranno rispettivamente il vice presidente del settore giovanile e il segretario.

Per il piano tecnico della prima squadra, la BVM, che prenderà parte al prossimo campionato di Eccellenza abruzzese, ha confermato alla guida l'allenatore Roberto Cesario.

ORGANIGRAMMA SOCIETARIO BACIGALUPO VASTO MARINA STAGIONE 2020-2021

Presidente: Gianfranco Iammarino

Presidentesse onorarie: Rita Di Sario e Giovanna Di Sario

Vice presidenti: Giovanni Di Gregorio, Pino Travaglini e Giancarlo Zappitelli

Direttore generale: Natalino Marcucci

Direttore sportivo: Alfonso Calvitti

Vice presidente settore giovanile: Piergiorgio Napoletano

Segretario: Dino Monteferrante

Consiglieri: Carlo Benvenga, Roberto Celenza, Nicola Ciccotosto, Pasquale Cirulli, Luca Danzi, Luigi Di Francesco, Loris Napoletano, Stefano Troilo, Antonio Valentini, Francesco Zappitelli