Sandro Kordis è il primo colpo di mercato della Vasto Basket 2020/2021

Arriva dalla Croazia il primo colpo di mercato della Vasto Basket.

Il club biancorosso, che ha affidato la guida tecnica a coach Sandro Di Salvatore (un ritorno per lui) si è assicurato le prestazioni di Sandro Kordis, talentuosa guardia/ala croata del 1992, reduce da una ultima stagione in forza al Mola di Bari, Serie C Gold pugliese.

Ancora un’esperienza lontano dalla Corazia per Kordis che dalla stagione 2015 alla 2018 ha militato in Germania con le casacche di BSW Sixers e Zwickau, con una media punti dai 15,2 ai 18,2 per allacciata di scarpe. Medie alte, anzi altissime le sue, se si pensa ai 26.8 della stagione 2014-2015, quella dell’esplosione con lo Stoja Pula, che gli valse il titolo di miglior realizzatore della seconda divisione croata.

Nella scorsa stagione , con la canotta pugliese, ha realizzato 370 punti in 20 incontri, per una media pari a 18.5 a partita, posizionandosi come sesto miglior realizzatore del campionato di C Gold.

Giocatore esplosivo Kordis, nonostante le leve abbastanza lunghe, 1.96 (90 kg) è capace di bucare le difese avversarie con penetrazioni taglienti e in possesso di mano educata dalla media e lunga distanza, si contraddistingue per l’ottima propensione al rimbalzo.

Sandro è stato il primo obiettivo di mercato di coach Di Salvatore che, passo dopo passo, inizia a costruire il suo organico .

Sandro Kordis vestirà la canotta numero 24 e non vede l’ora di conoscere l’ambiente cestistico vastese.

"Il consiglio direttivo - si legge in una nota - dà il benvenuto al nuovo arrivato, augurandogli le migliori fortune con la canotta biancorossa".