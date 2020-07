Vasto Basket, in panchina il ritorno di coach Sandro Di Salvatore

Vasto Basket ha il suo "condottiero". Torna in biancorosso coach Sandro Di Salvatore: 1.919 giorni dopo quel BCC Vasto–Martina Franca del campionato di Serie B. Di Salvatore lasciò Vasto in lacrime, il suo rapporto con la città, con l’ambiente, con il PalaBCC andava ben oltre i 40 minuti di una partita. Andava ben oltre a tal punto da confidare agli uomini di sua fiducia che un giorno sarebbe tornato.

Quel giorno è arrivato. Oggi inizia l’era Di Salvatore 2.0.

Sandro arrivò a Vasto il 20 marzo 2012, in C Regionale, con il chiaro intento di portare i Vastesi in DNC. Era l’anno dei vari Marco Florio, Dutto, Bonaiuto, Toth e un Vincenzo Dipierro arrivato in corsa. Malgrado la situazione di classifica non rosea, bastò poco per riaccendere la miccia e volare: Sandro chiese ai ragazzi la promozione e promozione fu. Il tripudio del 7 giugno 2012 è ancora nelle menti dei tifosi vastesi. Poi l’anno in DNC partito in sordina e terminato solo al turno di playoff contro Lanciano (con l’infortunio di Vincenzo Dipierro che caratterizzò la serie contro gli uomini dell’allora coach Salvemini).

Sogni di promozione infranti? Assolutamente no. Nelle camere della società biancorossa si lavora per far tornare dopo tanti anni la Vasto Basket nella pallacanestro nazionale. Missione compiuta, la Vasto Basket è ripescata in serie B. Al timone c’è sempre Di Salvatore, al terzo anno sulla panchina biancorossa. L’obiettivo era la permanenza di categoria . Ma la favola Vasto Basket stupisce tutti e vittoria dopo vittoria conquista l’accesso ai playoff fino ad arrivare magicamente alla semifinale contro la NPC Rieti di un certo Picchio Feliciangeli . Gli anni magici sono segnati, Vasto tocca il cielo con un dito ed ancora ad oggi si ricordano le gesta di quel periodo. Il successivo anno, Sandro lascia il sodalizio biancorosso (superate le 100 panchine a referto) con una salvezza ampiamente conquistata. Quel campionato si chiuse con una sconfitta, ma gli applausi e le lacrime di commozione di Coach Di Salvatore facevano capire che si trattava solo di un arrivederci.

Negli anni successivi Sandro approda a Teramo in C Silver dove vinse il campionato.

Cessato il rapporto con i biancorossi, siede sulla panchina della We’re Basket Ortona, in serie B, prima del biennio giallorosso in terra pugliese, sponda Lupa Lecce dove nella prima stagione ottiene il primato e in quella appena conclusa, sospesa per Covid-19, veleggiava in quarta posizione.

Carismatico preparato esperto e vincente, sono le caratteristiche di coach Di Salvatore che conosce la piazza di Vasto come se fosse casa sua.

Ritroverà tanti affetti che non l’hanno mai dimenticato e saranno pronti a rimettersi al proprio fianco, proprio come 1.919 giorni fa.

Sandro è tornato ed è già al lavoro.