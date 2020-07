Vasto Basket e futuro: "Non ci faremo trovare impreparati"

Futuro della Vasto Basket, le parole del presidente del club biancorosso Giancarlo Spadaccini.

"Non ci faremo trovare impreparati.

Comprendiamo ogni sospiro, dubbio, avviso, ma anche qualche lacrima per le uscite di quest’anno.

Lavoreremo al prossimo anno sportivo con attenzione, voglia di fare bene, ma occhi puntati al 'momento strano'. I fatti sociali, prima di quelli sportivi, non ci permettono di pensare che possiamo stare tranquilli e che l’anno passato è passato. Vogliate avere pazienza e fiducia, siamo sempre Generazione Vincente.

Non guardare la realtà di oggi nella quale nessuno si può allenare al PalaBCC, che non abbiamo le date certe di inizio torneo, che potremmo dover iniziare a porte chiuse o peggio... sarebbe non da dirigenti responsabili ma da giocatori d’azzardo! Noi non giochiamo d’azzardo mai!

Tutte le nostre famiglie e i nostri piccoli atleti devono essere fieri di queste scelte e sicure che riprenderemo con le certezze in mano e con le programmazioni che occorrono".

Il presidente Giancarlo Spadaccini