Roberto Inglese torna al gol: "Non ho mai mollato"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l’attaccante del Parma Roberto Inglese commenta così il pareggio ottenuto in casa contro il Bologna (2-2 in rimonta, ndr.).

Il numero 9 crociato è tornato al gol dopo 286 giorni: “E’ stato il periodo più difficile della mia carriera se non della mia vita, sono stati sei mesi lunghi ma alla fine c’è stato il lieto fine e sono contento di essere tornato in questa maniera e aver dato il mio contributo alla squadra. I miei compagni sono contenti, mi sono stati vicini, non è stato facile ma non ho mollato un centimetro e me lo merito. Aspettavamo di fare l’ultimo consulto in Finlandia, c’erano le frontiere chiuse ma col mister ci siamo guardati negli occhi e abbiamo detto che era il momento giusto ed era inutile aspettare.Venivamo da un periodo non semplice, giocare ogni tre giorni non è facile.

Abbiamo incontrato una squadra forte che ci ha messo sotto però ora ci siamo messi alle spalle questo periodo e cerchiamo di ripartire.

Intanto sono contento di essere tornato, ora giornata dopo giornata vediamo cosa siamo capaci di fare. Al completo siamo una gran bella squadra“.

da http://parmacalcio1913.com/