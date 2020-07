Serie D, fissato al 27 settembre il via al campionato

In attesa dei provvedimenti delle Autorità governative e/o sanitarie per lo svolgimento delle attività agonistiche, la Lega Nazionale Dilettanti ha indicato le date di partenza della stagione sportiva 2020/2021.

Il 20 settembre è in programma il turno preliminare della Coppa Italia di Serie D.

Il 27 settembre in calendario la prima giornata del Campionato di Serie D.

Infine, il 10 ottobre è prevista la prima giornata del Campionato Juniores Nazionali Under 19.

Tra le partecipanti alla Serie D c'è la Vastese, assieme alle altre abruzzesi Pineto, SN Notaresco, Giulianova e al neopromosso Castelnuovo Vomano (retrocessi in Eccellenza Chieti e Avezzano). In questi giorni si susseguono riunioni, nell'ambito della dirigenza del club biancorosso, per alcuni nuovi ingressi e cambiamenti nel direttivo societario attualmente guidato dal presidente Franco Bolami e dal co-presidente Pietro Scafetta. Una volta delineati i quadri societari ed i relativi programmi saranno ufficializzati i nomi di allenatore e direttore sportivo.