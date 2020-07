Angelo Giancola nella Commissione Nazionale Arbitri Serie D

Il Comitato Nazionale dell’Associazione Italiana Arbitri è tornato a riunirsi a Roma e ha deliberato la nomina dei Responsabili degli Organi Tecnici Nazionali di Can D, Cai e Can 5, del Responsabile del Settore Tecnico Arbitrale e dei Presidenti dei Comitati Regionali Arbitri e dei Comitati Provinciali Arbitri di Bolzano e Trento, per la Stagione Sportiva 2020/2021.

Notizie positive per la Sezione di Vasto dell’Associazione Arbitri presieduta da Mario D’Adamo.

Per Angelo Giancola, infatti, membro dell’Associazione, arriva l’inserimento in qualità di Componente nella Commissione della Can D, dopo essere stato per 6 stagioni sportive il Presidente del Comitato Regionale Arbitri Abruzzo.

“Anche in questa occasione – si legge in una nota – il presidente D’Adamo esprime tutta la propria soddisfazione per il risultato ottenuto dall’associato Giancola, augurandogli, unitamente al Consiglio Direttivo ed a tutti i fischietti vastesi, una brillante stagione sportiva“.