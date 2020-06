Vastese e tifosi biancorossi: la donazione al 'San Pio da Pietrelcina'

Si è concretizzata nella consegna di prodotti igienizzanti e dispositivi di protezione individuale da mettere a disposizione degli operatori sanitari dell’Ospedale ‘San Pio da Pietrelcina’ la raccolta fondi organizzata nel periodo dell’emergenza determinata dal Coronavirus attraverso l’azione congiunta della Vastese Calcio e dei tifosi del gruppo Curva Sud Vasto.

Stamane l’incontro nel presidio di via San Camillo De Lellis, alla presenza del co-presidente Pietro Scafetta e di una rappresentanza dei supporter biancorossi, con la consegna del materiale acquistato tramite la somma raccolta alla dottoressa Francesca Tana, responsabile della direzione medica del ‘San Pio’.

Nello specifico sono stati donati: 10 dispencer automatici con i loghi di Vastese e Curva Sud Vasto; 10 litri di detergente per i dispositivi batterie e 120 mascherine FFP2.

Ringraziamenti vengono espressi nei confronti di quanti hanno reso possibile questa donazione in segno di vicinanza e sostegno a chi in prima linea nell’emergenza e, in particolare, alle aziende Tecnosicur ed Idea Stampa di Vasto per la preziosa collaborazione.