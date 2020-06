Pallanuoto in mare, il messaggio di speranza di Giordano Di Marco

Un video messaggio di speranza da parte di Giordano Di Marco, presidente della WaterPolo Bulls.

Da anni, ormai, anima il mare di Vasto con il Beach Waterpolo (pallanuoto in mare) e l'estate scorsa ha promosso un vero e proprio torneo itinerante della Costa dei Trabocchi, che ha visto protagonisti decine e decine di atleti sfidarsi nei mari di Vasto Marina (presso il Circolo Nautico), San Vito Chietino, Rocca San Giovanni e Fossacesia.

"La stagione 2020 è dura - dice Giordano - il Covid-19 ha creato non pochi problemi e fino a quando non verranno emanati decreti specifici per gli sport di contatto, poter muovere la macchina organizzativa diventa molto difficile. Ringrazio tutti i Comuni, che con me stanno cercando le soluzioni più idonee per garantire massima sicurezza. La speranza è poter posticipare a fine agosto le date del torneo, altrimenti slitterà tutto al 2021.

Intanto volevo invitare tutti gli atleti che amano questo Sport, a non scoraggiarsi e guardare sempre avanti. Sono sempre nei miei pensieri. Viviamo in un posto bellissimo e l'impegno nel valorizzarlo è grande".

Il video messaggio di Giordano Di Marco (clicca qui)