Vastese Calcio e futuro, il club su 'cordate' pronte a subentrare: "Troppe chiacchiere"

Cambio ai vertici societari della Vastese Calcio? Tante, troppe chiacchiere.

Nonostante la grave situazione legata al Coronavirus, che ci ha toccati da vicino sotto l’aspetto sportivo – per la sospensione di un campionato che ci stava vedendo in una fase di netta risalita in classifica grazie agli ottimi risultati della squadra allenata da mister Silva – e per i risvolti legati alle attività della gran parte di noi dirigenti-imprenditori, non siamo rimasti fermi e abbiamo continuato a lavorare per il futuro.

Ad oggi nessuna proposta concreta per rilevare il club è stata ufficialmente portata alla nostra attenzione. Ripetiamo, solo chiacchiere e indiscrezioni giornalistiche. Niente di concreto. Laddove una proposta del genere dovesse effettivamente realizzarsi, come dirigenti siamo pronti a tutte le valutazioni del caso, sempre tenendo conto di quella che è la prima esigenza, ovvero il bene della Vastese.

La Vastese c’è e ci sarà. Non c’è alcuna necessità di “rimettere la società nelle mani del sindaco” e nessuna crisi è in atto. E se qualcuno avesse intenzione di presentare una proposta tramite Pec lo faccia utilizzando l’indirizzo della società, non quello del Comune…

Aperti a valutare, ma anche pronti a ripartire, con un progetto serio e credibile.