Sport in ripartenza, ma la programmazione dov'è?

Riceviamo e pubblichiamo da Michele La Verghetta, storico allenatore di calcio vastese.

Lo sport ai tempi del Covid-19, ed anche perché passata la più grande emergenza sanitaria, riveste un ruolo ancor più importante di prima. Poter tornare a fare attività fisica, ma anche socializzazione, pur nel rispetto delle norme, risulta essere fondamentale per continuare ad educare anche e soprattutto le giovani generazioni.

Vasto, ad oggi, non sembra essere pronta ad affrontare una fase2 già iniziata da tempo, né si sta preparando ad affrontare la fasi successive, da un punto di vista sportivo. La politica adottata dall’Amministrazione comunale e dall’assessore allo Sport Carlo Della Penna sembra essere quella di aspettare. Ma cosa, di preciso?

Non c’è un programma di ripartenza, una chiara gestione degli impianti sportivi comunali né tantomeno iniziative che possano cominciare a riattivare un settore che pure riveste, ripeto, un ruolo importante nella società. Non stiamo parlando della ripartenza dei campionati, quella non è cosa che può determinare un Comune. Ma tanto altro sì, e qui sembra non interessare a nessuno. Quale allenatore per hobby da una vita, continuo a notare una inadeguatezza rispetto alla gestione delle attività sportive, sia prima del Coronavirus che in questa fase ma soprattutto in quella che sarà.

È necessaria ed estremamente opportuna una programmazione ed una informazione capillare sull’utilizzo delle strutture sportive pubbliche… non si può continuare a far finta di niente in attesa di non si sa cosa.