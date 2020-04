'Doping per contaminazione', Andrea Iannone sospeso per 18 mesi

Sospeso per 18 mesi Andrea Iannone.

Al pilota vastese dell'Aprilia, trovato postivo ad un controllo antidoping il 3 novembre scorso durante il Gran Premo della Malesia, è stata riconosciuta "una assunzione accidentale, colposa e non dolosa, di drostanolone (vittima di contaminazione alimentare) - si legge su Sky Sport -.

La squalifica va dal 17 dicembre 2019 al 16 giugno 2021.

Sicuro il ricorso al Tas".

La colpa di Iannone - Non assunzione di sostanze dopanti con dolo, ma contaminazione alimentare dalla carne mangiata in un ristorante che ha modificato i valori del drostanolone nel suo sangue. La "colpa" imputata al pilota è quella di non aver controllato sul web le sostanze proibite.