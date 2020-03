Dolore e sgomento per l'improvvisa scomparsa di Antonio Bucci

Bucci a Punta Aderci in un'edizione del Trail dei Trabocchi della Podistica Vasto

Lutto nel mondo del podismo abruzzese.

E' stato trovato senza vita Antonio Bucci, per cause ancora da accertare, nei pressi di un'area boschiva del territorio di Fossacesia, in contrada Sterpari.

Bucci, grande appassionato di corsa, era conosciutissimo nelle nostre parti, protagonista in tanti appuntamenti sportivi organizzati tra Vasto, San Salvo e Casalbordino in particolare.

Avrebbe compiuto 43 anni il prossimo 18 giugno. Attualmente era tesserato con la società Tocco Runners. "Ti porteremo sempre nei nostri cuori", è il saluto del team sportivo di Tocco da Casauria sulla propria pagina Facebook.

L’atletica ed il mondo dello sport abruzzesi esprimono sentimenti di vicinanza e cordoglio ai familiari.

Un profilo di Bucci in un articolo del 2017 su abruzzodicorsa.it (clicca qui)