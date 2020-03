"Situazione difficile, ma torneremo a fare sport"

A nome del comitato regionale abruzzese del Coni, intendo rivolgermi a tutto il mondo sportivo. Come presidente, ma soprattutto da addetto ai lavori e vostro collega.

So bene che questo è un momento di particolare emergenza e so quanto può essere pesante interrompere ogni forma di attività, ma vi esorto a rispettare rigidamente tutti i provvedimenti decisi dal Governo.

La situazione è difficile, non ci nascondiamo, ciononostante resto convinto che ne potremo uscire nei tempi dovuti solo attenendoci alle normative e ai divieti. Allo stesso modo, sono perfettamente a conoscenza delle difficoltà relativamente alle società sportive, con gli impianti chiusi e tutto il sistema giustamente bloccato. Sottolineo giustamente. Ma torneremo a fare sport.

Mi risulta che siano allo studio anche politiche che consentano di inserire lo sport tra i mondi che andranno aiutati, lo sport tutto e in particolare quello dilettantistico che già in precedenza versava in condizioni economiche pesanti.

Non mi dilungo, con la consueta spontaneità vi dico; in bocca al lupo (a tutti voi, a tutti noi), sono certo che insieme supereremo anche questo momento complicato.

Enzo Imbastaro, presidente comitato regionale abruzzese Coni