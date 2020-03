Nel ricordo di Linda Ialacci la targa 'Non saremo mai soli' al PalaBCC

Una targa sulla quale impressa la frase “Non saremo mai soli. Ciao Linda”, che sin dall’indomani del doloroso addio ha caratterizzato il ricordo di Linda Ialacci, con gli stemmi della Vasto Basket, del Comune di Vasto e della Federazione Italiana Pallacanestro, è stata posta all'ingresso del PalaBCC di via dei Conti Ricci.

L'ha fatta sistemare la Vasto Basket dedicandola all'allenatrice prematuramente scomparsa (ieri, 4 marzo, il primo anniversario).

La manifestazione che il club biancorosso aveva organizzato (celebrazione di una Santa Messa, targa e giochi dei giovani sul parquet) è stata rinviata per effetto degli sviluppi della situazione legata al Coronavirus, ma la scopertura della targa c'è stata, durante una breve e sentita cerimonia.

“Linda è stata una pietra miliare della pallacanestro a Vasto – ha detto il presidente della Vasto Basket, Giancarlo Spadaccini -. La ricordiamo per quello che ha fatto per i nostri figli, per tanti ragazzi di Vasto e non solo di Vasto che con lei sono cresciuti. Rimarrà sempre nei nostri cuori. Ci sarà tempo, quando le condizioni lo permetteranno, per onorarla come avevamo preparato, con tanti nostri giovani e le famiglie”.

Sono lo stesso Spadaccini e lo storico dirigente del club biancorosso Francesco Tomassoni, alla presenza di alcuni componenti del Consiglio Direttivo, a scoprire la targa, dipinta a mano dai maestri del laboratorio Creta Rossa.