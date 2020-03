Nuovi riconoscimenti per tecnici ed arbitri della Scuola di arti marziali di Carmine De Palma

Domenica 1 marzo sono stati consegnati dal presidente regionale Msp Italia Molise Antonio Bracone, per mano del maestro Giuseppe Bracone, i diplomi aggiornati e con riconoscimento europeo Msp Italia ai tecnici e arbitri nazionali della Scuola di Kung Fu Shaolin Kickboxing del maestro Carmine De Palma.

Grande prestigio per i tecnici del territorio, che hanno sempre saputo esprimere la loro professionalità nelle varie palestre tra Abruzzo e Molise (Vasto, Termoli e Petacciato) e nelle svariate gare, come arbitri, a carattere regionale, nazionale ed internazionale, valore aggiunto dall’ottimo cammino marziale avuto in palestra sotto la guida del maestro Carmine De Palma, che in quest’occasione, ha ricevuto il Diploma di Maestro VII Duan, riconoscimento avuto per l’immenso lavoro nel settore marziale e per l’organizzazione di tante gare nazionali di successo.

Spalla di De Palma è il maestro Ivan Michele Vincenzi, a lui il Diploma di Maestro IV Duan, tecnico e arbitro nazionale, incarichi che svolge con estrema passione e dedizione per l’insegnamento e la divulgazione del Kung Fu Shaolin nelle varie palestre della Scuola di Kung Fu.

Tutti gli altri istruttori della Scuola, oltre ad essere arbitri nazionali di Sanda e Taolu, hanno avuto l’aggiornamento e il grado: ad Andrea Ragni, Antonio Vaini, Roberto Di Lena e Jonathan Berchicci conferito il Diploma di Istruttore V Duan; a Saverio Lacerenza il Diploma di Istruttore IV Duan; a Paolo Santoro e Massimo Cacchione il Diploma di Istruttore III Duan.

I maestri De Palma e Bracone si dichiarano soddisfatti dei riconoscimenti ottenuti, puntando sempre più a crescere e qualificarsi.

“Dove c’è passione vera ci sono i risultati”, dice De Palma ringraziando il presidente dell’Ente MSP Italia Gian Francesco Lupatelli e la segretaria generale Alessandra Caligaris.