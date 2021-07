Angela Pennetta: “Andrò al ballottaggio contro Menna”

“La toga non la appendo al chiodo, è cucita nella mia pelle” Con questa frase è iniziata la conferenza stampa di Angela Pennetta, candidata a sindaco di Vasto per l'Arcobaleno. Ha detto che insieme ai cittadini sta preparando il programma. Dedica due riunioni al giorno per incontrare le persone di vari quartieri, raccogliere le idee, ascoltare, in un rapporto di inclusione, senza false promesse e questa relazione costante è indispensabile per tutto il suo movimento civico, che crede fermamente nella politica partecipata. “I cittadini – riferisce –, sono stanchi di politici che parlano e non fanno fatti, che parlano tra loro e solo per loro. Le persone cercano chi decide, chi si assume la responsabilità delle decisioni necessarie alla città. Io sono pronta a farlo, perché l’ho sempre fatto: ho sempre deciso, come la mia storia personale e professionale dimostra”. Crede nell’importanza di prendere le decisioni insieme alla sua squadra che è compatta, coesa e competente.

Di fronte al disfacimento della Destra di Vasto, sottolinea come la sua proposta elettorale sia sempre più determinante, lontana dalla vecchia politica. “Al ballottaggio andremo noi, perché noi siamo gli unici motivati e intenzionati a mandare a casa l’amministrazione comunale guidata da Francesco Menna”.

Lungo e dettagliato, poi, l’elenco dei disastri compiuti dall’amministrazione comunale, dalla pista ciclabile incompiuta al taglio di alberi secolari, dall’incapacità di intervenire a tutti gli impegni presi e mai mantenuti. “Noi sappiamo invece che cosa serve a Vasto: visione, programmazione e infrastrutture. Da sempre, per fare un esempio, sosteniamo la necessità di una variante tra l’uscita Vasto Nord e la Trignina: solo così potremo restituire alla nostra città il suo ruolo di capofila tra i comuni dell’intera area”.

Sarà importante la sinergia che si riuscirà a creare con i comuni del territorio vastese per affrontare insieme le difficoltà e condividere i punti di forza a beneficio di tutti. Oltre alla variante c’è anche la lotta per mantenere il Tribunale e potenziare l’ospedale, incrementando il turismo religioso ed enogastronomico, valorizzando e salvaguardando l’entroterra.