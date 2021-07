Anna Bosco: “Mi ricandido perché credo autenticamente nella politica”

“Credo nel cammino politico di noi giovani, credo nella partecipazione e nei valori di sinistra che il Partito Democratico esprime a tutti i livelli” afferma Anna Bosco, “e mi ricandido perché credo autenticamente nella politica che per me rappresenta passione civile e servizio”.

“Ho intrapreso un percorso di responsabilità cinque anni fa come Assessore Comunale ed è ho cercato di dare il meglio di me, forse anche sbagliando, ma senza risparmiarmi mai.

Sono stata presente per ascoltare e proporre soluzioni alle esigenze dei settori cui ero delegata. Penso tra tutti alla Scuola, alle politiche europee, all’innovazione, ed all’agricoltura ed alla pesca, ma anche alle richieste di tutti i cittadini che ho incontrato. L’impegno profuso è stato frutto di idee nuove, in una visione politica non estemporanea e di un programma che ho condiviso e proposto già cinque anni fa alla mia Città.

Tanti sono i bisogni educativi delle nuove generazioni e delle famiglie e il solo settore scuola ha visto nel quinquennio più di 13 milioni di euro di investimenti tra lavori di messa in sicurezza dei plessi, trasporto scolastico, assistenza agli studenti, mensa, arredi scolastici, asili nido comunali, cedole librarie, contributi alle scuole ed ai progetti scolastici: servizi cresciuti per soddisfare sempre maggiori richieste e garantendo posti di lavoro.

In questo quinquennio abbiamo partecipato a tanti bandi italiani ed europei, abbiamo aperto le porte della nostra Città all’Europa con il triennio di Presidenza al Forum delle Città dell’Adriatico e dello Ionio, e vincendo i primi progetti europei come Erasmus +, Europa per i cittadini, e Life. Con i funzionari comunali abbiamo rafforzato la competitiva’ della Città, rispetto al ventaglio di linee di finanziamento ed abbondanza di opportunità disponibili oggi.

Oggi abbiamo un Recovery Plan da spendere ed abbiamo degli obiettivi da portare a termine, come la costruzione di un nuovo plesso scolastico, la riqualificazione dell’asilo Carlo Della Penna e politiche attive per le famiglie e per il lavoro.

Credo nell’ importanza del percorso intrapreso di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e di estensione della banda ultra-larga fino alle periferie della Città e delle piccole imprese, anche turistiche.

Credo nell’importanza di valorizzare le origini, le radici e l’eredità storica, vanto del nostro Comune, ed appoggiare il settore agricolo e le reti tra associazioni e rappresentanti di categoria per moltiplicarne i benefici per la comunità.

Credo nell’importanza di impiegare le risorse finanziarie pubbliche con finalità etiche.

Ed in ultimo, non per importanza, credo nella forza delle donne e nel contributo fondamentale che possono dare alla politica”.