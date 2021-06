Gabriele Barisano: "Cinque anni ricchi di soddisfazioni"

“Sono passati già cinque anni di impegno amministrativo, anni ricchi di soddisfazioni per il lavoro svolto e realizzato.” Afferma Gabriele Barisano, della lista Avanti Vasto.

“Tante le attività svolte: nuovo bando parcheggi a pagamento, con l’istituzione degli abbonamenti per Vasto Marina e per il centro storico e possibilità di pagamento con carte di credito o tramite applicazioni.

Il censimento e l’accatastamento arboreo di oltre 500 pini della città, a cui è seguita l’approvazione del regolamento del verde pubblico e privato, a cui deve seguire una nuova consapevolezza culturale del nostro patrimonio arboreo;

Esternalizzazione della gestione del cimitero comunale, che ha visto notevolmente migliorare il servizio offerto.

Il recente bando per l’assegnazione dei nuovi loculi e cappelle cimiteriali, dando finalmente una risposta alle tante richieste dei nostri concittadini;

Il completamento della illuminazione della pista ciclabile di Vasto marina;

Il nuovo bando per la riscossione dei tributi, in fase di espletamento delle procedure di gara;

Sono solo alcune delle iniziative realizzate, insieme al sindaco Francesco Menna e ai componenti delle Giunta, a cui vanno aggiunte le quotidiane attività di cura e manutenzione della città, asfalti, segnaletica orizzontale, verde pubblico, rifacimento marciapiedi, la sostituzione e la messa a dimora di nuovi pali della illuminazione pubblica e numerosi altri lavori realizzati.”

“Vorrei approfittare”, continua Gabriele Barisano” per ringraziare tutti i dipendenti del comune, ma in particolare quelli del settore servizi e manutenzione, nonostante siano rimasti pochi, con grande difficoltà riescono a rispondere alle numerose richieste dei cittadini, certo non sempre si riescono a risolvere immediatamente, ma l’impegno non manca. Probabilmente si poteva fare di più e meglio, ma questa consapevolezza è la molla che mi spinge a riproporre la mia candidatura per continuare ad occuparmi della mia città. Stiamo lavorando per presentare una lista, Avanti Vasto, ancora più ricca di elementi capaci e preparati per una visione nuova della nostra Vasto.”