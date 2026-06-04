L'armonia perfetta tra ordine e caos, il trionfo di "Delecta" dell'Istituto Comprensivo 1 di Vasto

Il 29 Maggio 2026 resterà una data memorabile per l'Istituto Comprensivo 1 di Vasto. Presso il Teatro “Santa Maria del Sabato Santo”, gli alunni della scuola secondaria di primo grado hanno portato in scena Delecta – "Complici della musica: tra ordine e caos", un viaggio straordinario nato sotto la sapiente direzione artistica della Prof.ssa Francesca Stivaletta.

Definire l’evento "stupefacente" non è un’esagerazione, ma la fedele cronaca di un’esperienza che ha rapito, commosso e travolto il pubblico dall'inizio alla fine.

Dietro i minuti trascorsi sotto i riflettori si nasconde un meticoloso lavoro didattico e pedagogico durato mesi. I ragazzi hanno intrapreso un percorso di espressione corporea, strumentale e vocale per imparare ad ascoltarsi. Cantare, suonare e danzare sono diventati sinonimi di responsabilità, condivisione e, soprattutto, di un profondo senso di appartenenza.

Lo spettacolo ha esplorato il confine sottile tra l'ordine (regole, canoni, strutture) e il caos (l'energia esplosiva e l'imprevedibilità tipica dell'età adolescenziale), dimostrando che non si tratta di opposti che si escludono, ma di due forze capaci di alimentarsi a vicenda.

I testi interpretati dagli studenti e la scaletta musicale hanno tracciato un filo conduttore potente e coerente:

Il Mistero e l'Energia del Ritmo: il monologo di Gloria ha aperto la riflessione sull'eterna lotta umana tra la ricerca dell'ordine e il fascino del caos. Subito dopo, brani travolgenti come Feeling Good e Uptown Funk hanno trasformato gli oggetti quotidiani (bidoni, bacchette e bicchieri) in strumenti da viaggio. Attraverso una trascinante body percussion, gli alunni hanno dimostrato come l'energia esplosiva e il disordine possano farsi splendida coreografia.

L'Abbraccio delle Culture e la Spiritualità: con il canto popolare zambiano Bonse Aba, la coralità e il ritmo ancestrale hanno dato vita a una struttura comunitaria fortissima – un vero "ordine collettivo condiviso". La riflessione si è poi fatta intima e spirituale con Experience di Ludovico Einaudi e il toccante Credo di Simone Cristicchi, un invito a cercarsi tra le crepe del mondo per sentirsi finalmente "compresi".

Il Rigore della Perfezione e il Viaggio della Vita: dalle geometrie rigorose e quasi matematiche del balletto La danza dei piccoli cigni di Čajkovskij e di Palladio di Karl Jenkins, si è passati alla delicatezza poetica. Sulle note di Itaca di Kavafis, le classi terze hanno idealmente spiegato le vele, pronte a salpare verso i nuovi orizzonti della scuola superiore, consapevoli che ciò che conta davvero non è la meta, ma il viaggio.

Da un punto di vista strettamente didattico, il progetto Delecta rappresenta una pratica di altissimo livello.

Sul palco non c'erano solisti, ma un unico, immenso cuore pulsante dove, come ricordato nel saluto finale di Camilla, “le distanze scompaiono, le differenze si sciolgono e i cuori battono all'unisono”.

La serata si è chiusa con un colpo d'occhio da brividi: un enorme drappo colorato sollevato con orgoglio e stampato dagli alunni della classe II B, recante la scritta "Music for Peace". Un manifesto visivo potente che ha lanciato un messaggio chiarissimo a tutta la comunità:

“Nel caos del mondo, la musica ci ricorda sempre da che parte stare.”

L'IC 1 di Vasto si conferma così non solo come luogo di trasmissione del sapere, ma come una vera e propria officina di vita, empatia e cittadinanza attiva. Un ringraziamento speciale va alla Prof.ssa Stivaletta, alla preside Eufrasia Fonzo al tutto il corpo docente e, soprattutto, ai ragazzi: splendidi interpreti di un futuro che sa dialogare, ascoltare e fare arte insieme.