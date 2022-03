Addio a Peppino Diella

Dolore e costernazione per la scomparsa di Peppino Diella.

Stamane la prematura dipartita. Avrebbe compiuto 55 anni il prossimo 13 marzo.

Persona molto conosciuta in città: con il fratello Cosimo gestiva e conduceva l'attività della Pasticceria 'Moderna', una delle storiche in zona, nella sede di Via Arno, al centro di Vasto.

Appassionato di pallavolo, per diversi anni è stato dirigente di club locali ed in particolare della Magica Team Volley, società e squadra da lui fondata. Ogni estate organizzava il Trofeo 'Davide Centofanti' di beach volley a Vasto Marina, nel ricordo del giovane universitario vastese tra le vittime del terremoto aquilano del 2009, che aveva indossato la maglia della Magica Team.

I funerali di Peppino Diella saranno celebrati nel pomeriggio di mercoledì 9 marzo, alle ore 15, nella Chiesa di San Pietro in Sant'Antonio di Padova.

Al fratello Cosimo e a tutti i familiari e cari le condoglianze della nostra redazione, in particolare di Michele Tana