Si è spento l'artista vastese Italo Iammarino

Si è spento Italo Iammarino, artista ed insegnante vastese. Aveva 83 anni.

Da Vasto era emigrato a Buenos Aires, in Argentina. Torna in Italia e si diploma geometra. Collabora in Germania con lo Studio Neufert di Darmstadt. Torna in Italia e si iscrive al corso di Scenografia presso l'Accademia di Belle Arti di Via Ripetta a Roma. Conosce Monteleone, Maccari, Monachesi, Guttuso, Del Guercio, Montanarini, Fazzini, Manzù, Gentilini, Guzzi, Vespignani, Calabria. Stringe amicizia con Peppino Piccolo e Maria Luisa Angiolillo. Si diploma a pieni voti con una tesi su Picasso ed una dettagliata scenografia sulla Tosca.

Ha esposto in Italia e all'estero. E' stato per otto anni Direttore Artistico del Teatro Comunale "Rossetti" di Vasto. Ha insegnato materie artistiche in Abruzzo tra Lanciano, Chieti e Vasto (da italoiammarino.weebly.com).

"Giorno di dolore per la morte di Italo Iammarino - scrive il sindaco Francesco Menna -. Aveva il potere divino di rappresentare le vicende umane con l'arte pittorica. Gli artisti sono benedetti dal Signore. Sono convinto che Italo raggiungerà quell'angolo di Paradiso dove ci sono gli artisti e gli amanti dell'arte. Ciao Italo, porta il tuo sorriso lassù".