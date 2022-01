L'ultimo saluto a Piero Tognoni: "Sempre sorridente e cordiale"

Partecipazione commossa e sentita, nel primo pomeriggio nella Chiesa di Santa Maria Stella Maris, al centro di Vasto Marina, per l'ultimo saluto a Piero Tognoni, persona stimata ed apprezzata in particolare nella locale comunità, per anni gestore del Bar della Stazione ferroviaria di piazza Fiume e dell'Edicola 'Il Chiosco', proprio al cospetto del sacro tempio della località rivierasca.

Piero Tognoni, 80 anni, si è spento sabato mattina all'Ospedale di Chieti.

Ad officiare il rito funebre il parroco, Padre Luigi Stivaletta.

"Salutiamo Piero Tognoni, presenza costante delle nostre giornate a Vasto Marina. Un uomo discreto e dignitoso - il ricordo del Consorzio Vivere Vasto Marina -. Grande lavoratore, non ha mai mancato di prestare un aiuto alla famiglia, come non ha mai mancato di dispensare un sorriso e una parola gentile ad ognuno di noi. Conserviamo il ricordo di un uomo onesto e lntegro, una persona come ce ne sono poche".

Rinnoviamo le condoglianze alla famiglia ed ai suoi cari, in particolare ai figli Pierpaolo e Alessandra.