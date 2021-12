L'omaggio a Lina Wertmuller nel ricordo di Francescopaolo D'Adamo

"E' la grande serata di Lina Wertmuller. Il ''Vasto Film Festival'', quest'anno, ha scelto di incoronare la nota regista laziale quale protagonista principale della rassegna. E non a caso a lei ed alla sua ricca produzione cinematografica è stata dedicata un'interessante retrospettiva con la proiezione di alcune delle pellicole più famose. Questa sera, dalle 22.30, Lina Wertmuller sarà di scena prima in piazza Lucio Valerio Pudente e poi all'interno del Cortile di Palazzo d'Avalos per la terza delle cinque serate del festival".

Su questo stesso sito, così il 19 agosto 2006 si parlava della presenza a Vasto di Lina Wertmuller, scomparsa ieri all'età di 93 anni.

Ad omaggiarla sul palco di Palazzo d'Avalos, in quella occasione, fu Francescopaolo D'Adamo, all'epoca assessore alla Cultura della prima Giunta Lapenna che sulla sua pagina Facebbok ha pubblicato alcuni scatti ricordando una serata indimenticabile. "L'Oscar femminile glielo consegnammo a Vasto", ha scritto D'Adamo.