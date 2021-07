Raffaele Del Piano e Caterina Piccirilli, i 'food blogger' vastesi del momento

Per Forbes, l’edizione nazionale del magazine più famoso al mondo su classifiche, cultura economica, leadership imprenditoriale, innovazione e lifestyle, sono tra i migliori dieci food influencer in Italia, il loro profilo Instagram 2foodfitlovers è tra i sette più seguiti con circa 160.000 followers, a recensirli, tra gli altri, siti web, testate sportive online e la rivista Vanity Fair​: parliamo di Raffaele Del Piano e Caterina Piccirilli, due carismatici giovani di Vasto che adorano il buon cibo, più in generale hanno la passione per il benessere.

Nella vita insieme da diversi anni, hanno fatto della loro più grande passione il loro lavoro. Sui social, la coppia alterna i propri post con momenti di normale quotidianità, tra allenamenti e pranzi veloci, e consigli healthy e non, cercando di andare incontro a qualunque tipo di necessità o esigenza: “Cuciniamo anche senza zucchero, o limitandolo, - dicono i due giovani - pensando, ad esempio, ai diabetici che ci ringraziano in tanti”. Sono noti al pubblico anche per i loro consigli che vanno dal dove recarsi per mangiare a cosa acquistare al supermercato, assaggiando in diretta il cibo selezionato con commenti in termini di gusto e qualità. Insomma, una sorta di cultura su come muoversi sul fronte dell’alimentazione, con un breve summary sul perché prediligere un determinato articolo piuttosto che un altro, e del fitness in generale.

Un vero e proprio tour alla ricerca della qualità che sovrasta la quantità. Grazie all’umiltà che ha sempre caratterizzato i due vastesi, riescono a guadagnarsi fiducia e stima dei fan; gli ingredienti speciali che rendono uniche le loro ricette sono la semplicità e la spontaneità. Chi li segue non ha motivo di dubitare, si affida alla loro professionalità. “Ci mostriamo e parliamo senza recite preparate prima, - hanno raccontato a Sport Spirit - esprimiamo sempre ciò che pensiamo, forse è proprio questo che apprezzano di noi, perché, oltre a mostrare ciò che ci piace, non esitiamo a parlare di cose che, invece, hanno difetti o non ci piacciono, a costo di rimetterci”.

Su LiveNow hanno insegnato i segreti della cucina sportiva, grazie al primo format di cucina interattiva della piattaforma dal titolo Everybody Cooks, già disponibile dal 14 giugno. Entrambi laureati, hanno ricordato che “la passione per il fitness nasce dalla voglia di volersi bene, di rispettare il proprio corpo, migliorarsi e dedicare il proprio tempo a qualcosa di piacevole. Il fatto di farlo insieme è un vantaggio; quando in una coppia si condivide lo stesso stile di vita, infatti, è più semplice, perché ci si organizza bene a livello di attività oppure organizzazione dell’alimentazione. Se solo uno dei due si dedica a un certo stile di vita, si vive comunque bene, l’importante è rispettare le scelte dell’altro”.

Anche per questo formano la coppia social del momento con il loro 2foodfitlovers per una passione iniziata per gioco quattro anni fa: “E’ vero - dicono i due influencer -, siamo partiti postando le nostre colazioni, condividendo i nostri momenti e sviluppare un progetto insieme, cercando di migliorare i contenuti come

primo obiettivo”.

Raf e Cate, così si chiamano fra loro, collaborano anche con grandi aziende che affidano i loro prodotti ai due giovani abruzzesi per farli conoscere, nel bene e nel male, accettando i consigli che danno. “Collaboriamo in maniera fissa con Pomelo, ASfoods, Foodspring, Fgm, Oceans Apart e Koro che ci regalano molte soddisfazioni perché abbiamo instaurato un rapporto duraturo basato sulla fiducia e sulla stima reciproca, tant’è che siamo liberi di esprimerci nelle nostre storie e post. Inoltre, cosa non da poco, non abbiamo nessun filtro. Da poco collaboriamo anche con Giallo Zafferano e My Personal Trainer, per i quali lavoriamo come creators; è un onore lavorare per realtà molto più grandi della nostra, ci hanno contattato e questo significa che apprezzano il lavoro che facciamo e non può che renderci felici”.

Ecco, questi sono i 2foodfitlovers, con Caterina Piccirilli e Raffaele Del Piano che trasmettono serenità su cibo e fitness, cucinano, si allenano e recensiscono, ma, cosa molto importante, rispondono alle domande poste dai fan e dicono: “Chi crede che il concetto di dieta coincida con un’alimentazione restrittiva sbaglia

di grosso. Proponiamo ricette che appagano occhi e palato, ma permettono di rispettare il regime alimentare di ognuno”. Riguardo all’attività sportiva, alla palestra, ricordano che “si tratta di qualcosa più completa che si possa fare, ma più in generale è importante fare sport in maniera costante e non poltrire su un divano. Va da sé che ognuno di noi ha necessità e obiettivi diversi, tanto da trovare una propria strada e decidere cosa piace fare, come e quando”.

Fra le curiosità venute fuori, c’è anche quella che amano tanto il pistacchio (più Raffaele), al punto che non potevano farsi mancare pure un master in “scienze del pistacchio”. Questi sono Raf&Cate, specializzati in ricette salutari, fitness e recensioni, ma, di tanto in tanto, girano l’Italia (e non solo) alla ricerca di posti dove gustare cibi tipici della tradizione locale. Con le centinaia di ricette che sfornano e fanno conoscere al loro pubblico, non può essere consumato tutto, evidentemente, quindi…? “Una volta mangiavamo tutto quello che preparavamo - concludono Raffaele Del Piano e Caterina Piccirilli, da più di un anno a Milano -, ma il lavoro è aumentato a dismisura; in genere assaggiamo e teniamo da parte delle piccole porzioni, il resto lo regaliamo ad amici e a una ragazza che lavora per la fondazione Somaschi Onlus. E’ la coordinatrice della casa di accoglienza per donne vittime di maltrattamenti e non solo, ma ha

pure contatti con altre comunità, di conseguenza nulla va sprecato tra ricette e prodotti che ci arrivano”.