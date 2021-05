Remo Gaspari, il ricordo a Vasto: gli verranno intitolati Stadio del Nuoto ed una piazza

Intitolazione dello Stadio del Nuoto Comunale di via dei Conti Ricci e di una piazza, quella nelle vicinanze dello Stadio Aragona di via San Michele: così il Comune di Vasto ricorda l'on. Remo Gaspari in occasione del prossimo centenario della nascita dell'ex ministro, l'11 luglio.

Una serie di iniziative verrà proposta in città su impulso dell'amministrazione comunale locale.

Oltre alle due intitolazioni sarà organizzato, ai Giardini Napoletani di Palazzo d’Avalos, un convegno sulla figura dell'uomo politico di Gissi, presenti, tra gli altri, il senatore Luciano D’Alfonso, presidente della Commissione Finanze del Senato, l’On. Rosa Russo Iervolino ed il dott. Giuseppe Di Marco.

“Abbiamo fortemente voluto ricordare la figura dell ‘On. Remo Gaspari, cittadino onorario - dice il sindaco di Vasto Francesco Menna - e indiscusso leader politico il cui attaccamento alla sua terra d’origine e lungimiranza nell’intuire il corso degli eventi hanno permesso la crescita ed il progresso sociale ed economico dell’intera Regione, ed in particolare del comprensorio del Vastese. Gaspari - conclude Menna -, simbolo autentico dell’Abruzzo, dotato di profonda umanità, sempre attento e disponibile ad ascoltare tutti”.