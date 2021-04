Il Ciclo Club Vasto ricorda Giuseppe Iasci: "Pilastro della storia ciclistica vastese"

Solo qualche settimana fa addolorati salutavamo nel giorno dell'addio il nostro Angelo Menna. Ora un'altra grande perdita, quella di Giuseppe Iasci, un pilastro della storia ciclistica vastese e del Ciclo Club Vasto.

Un momento senza dubbio molto triste, accentuato dalla pandemia globale che limita soprattutto i rapporti sociali. Un momento però che ci invita a cogliere sempre di più il valore di ciò che hanno saputo dare certi "semplici" uomini.

Lo "zio Peppe" così chiamato dal gruppo, sin dai primi anni 80, ha saputo tenere alto il nome del Ciclo Club Vasto in tantissime gran fondo nazionali, in gare amatoriali e cicloturistiche distinguendosi sempre per la sua grande capacità di forza e resistenza. Un uomo tenace, che non si piegava, che sapeva superare anche le più ardue salite soffendo. Diceva il grande Bartali che un po' gli somigliava nel modo di correre: "Il ciclismo è uno degli sport più sporchi, praticato dalla gente più pulita che ci sia". Ed è così che le difficoltà non erano ostacoli, ma sfide anche per lo zio Peppe che ha saputo, nel ciclismo, come nella sua vita, sporcarsi le mani, sudare, soffrire, ma anche vincere. Un uomo che ha fatto del ciclismo la sua passione, la sua libera espressione, senza "sbrafanderie" (come amava dire), perché quelle si pagano a caro prezzo. Lo ha fatto invece a testa bassa con sacrificio, pedalando nella corsa della vita fino alla fine con umiltà.

Avrai un posto nel cuore di tutti noi, per sempre.