Il ricordo di Cesario D'Ortona: vero talento del calcio vastese

Increduli e addolorati: in tanti, in queste ore, stanno partecipando al lutto della famiglia per la prematura scomparsa di Cesario D'Ortona, 56 anni di età, morto all'ospedale 'San Salvatore' dell'Aquila a causa di complicanze dovute al Covid.

Nel ricordo di una persona apprezzata e stimata riemerge, in particolare, il suo talento calcistico ed il fiuto per il gol che lo avevano portato, con l'aiuto del mister Cesario Di Spalatro, dopo l'esperienza alla Bacigalupo, ad arrivare alle giovanili del Pescara. Poi un percorso da attaccante in diverse squadre dei campionati regionali con belle esperienze e soddisfazioni vissute (nella foto in galleria D'Ortona con la maglia del San Salvo nella stagione 1989/90).

Lo ricordano, con grande affetto, poi, i colleghi di lavoro della Sevel.

I funerali di Cesario D'Ortona saranno celebrati nel pomeriggio di oggi, mercoledì 17 marzo, alle ore 16, nella Chiesa di Santa Maria Incoronata.