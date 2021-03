Quelle serate a Vasto con Claudio Coccoluto all'Aqualand, da Mimì e al Baja Village...

Dj di fama mondiale Claudio Coccoluto: all'età di 59 anni si è spento questa notte nella sua abitazione di Cassino.

Noto per la sua musica da discoteca, originario di Gaeta, da circa un anno combatteva contro una grave malattia.

Tante sono state le sue presenze a Vasto. Si ricordano, in particolare, quelle all'Aqualand del Vasto, tra la fine degli anni Novanta ed i primi anni 2000, nelle serate d'estate organizzate al disco-club Oasis dall'agenzia Cocoha di Nando Miscione e Antonio Caruso assieme alla direzione del parco di località Incoronata, e quelle, più recenti, da Mimì in spiaggia a Vasto Marina e al Baja Village di Punta Penna, animatore degli appuntamenti proposti dalla discoteca all'aperto con l'organizzazione dei fratelli Silvio e Simone Iacovitti. Ha fatto ballare, realmente, generazioni di vastesi in quegli eventi.

Non solo musica: Claudio Coccoluto ha spesso "messo il suo volto - è il ricordo di Rai News - al servizio di battaglie sociali e civili fino a candidarsi nel 2006 con i Radicali e i Socialisti uniti sotto il simbolo della Rosa nel pugno".

Nelle prime foto nella galleria Coccoluto con Nando Miscione all'Aqualand e con, tra gli altri, i fratelli Iacovitti al Baja Village