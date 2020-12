Addio a Beppe Del Colle, Medea: "Protagonista del giornalismo"

"Addio a un protagonista del giornalismo”. Così l’ultimo numero di “Famiglia Cristiana” ha annunciato la scomparsa a 89 anni del dott. Beppe Del Colle, già vice-direttore della nota rivista settimanale e voce autorevole della stampa cattolica. Scrive su di lui Roberto Zichitella: “Del Colle arrivò al giornale nel momento in cui ‘Famiglia Cristiana’ stava cambiando, per trasformarsi in un newsmagazine familiare, una formula unica che fruttò tirature da record con oltre un milione di copie vendute”. E subito aggiunge: “Del Colle contribuì a questo successo con il suo fiuto e la grande padronanza dei ferri del mestiere. Veniva dalla gavetta… Per molti anni ha firmato l’editoriale della rivista senza fare sconti a nessuno”.

Beppe Del Colle è stato a Vasto Sabato 1 settembre 1990 per ritirare, presso l’Auditorium del Centro Servizi Culturali della Regione Abruzzo, il “Premio Cultura”, a lui assegnato dall’organizzazione del “Premio Nazionale Histonium”, che in quell’anno celebrava la V Edizione. Alla presenza del sindaco Antonio Prospero (che, durante il suo saluto, ringraziò Del Colle per la sua venuta a Vasto da Torino), dell’Assessore provinciale alla Cultura, prof. Rocco Di Marco, del Consigliere regionale, prof Florindo Marchione, del Vicario Generale della Diocesi di Chieti-Vasto, Mons. Panfilo Argentieri, del Presidente del Premio, Mons. Decio D’Angelo, e di numerosi poeti e scrittori venuti dalle varie regioni d’Italia, è stato il Ministro per gli Affari Sociali, sen. Rosa Russo Jervolino, a consegnare all’illustre giornalista la Targa d’Oro personalizzata con su incisa la seguente motivazione: “Premio Cultura a Beppe Del Colle, profondo conoscitore della realtà politica e religiosa internazionale, da lui colta nella globalità della missione della Chiesa contro ogni riduttivo eurocentrismo teologico”.

Tutti i soci dell’Histonium partecipano al dolore dei familiari e ricordano con stima questo uomo di profonda cultura e di grande professionalità.

Prof. Luigi Alfiero Medea, Presidente del Premio Histonium